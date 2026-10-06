06 октября, 21:30Шоу-бизнес
"Московский патруль": суд смягчил приговор блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве
Московский городской суд смягчил приговор блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, признанному виновным в мошенничестве, с 7 до 6 лет лишения свободы. Кроме того, сумма по иску снижена на 2 миллиона рублей.
Блогера осудили за 113 эпизодов мошенничества. Вместе с сообщниками он агрессивно продавал курсы по ведению бизнеса, обещая успех в этом деле. Однако в итоге покупатели получали очевидные советы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".