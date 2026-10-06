"Московский патруль": суд смягчил приговор блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Московский городской суд смягчил приговор блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, признанному виновным в мошенничестве, с 7 до 6 лет лишения свободы. Кроме того, сумма по иску снижена на 2 миллиона рублей.

Блогера осудили за 113 эпизодов мошенничества. Вместе с сообщниками он агрессивно продавал курсы по ведению бизнеса, обещая успех в этом деле. Однако в итоге покупатели получали очевидные советы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

