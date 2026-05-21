"Московский патруль": Только 36% россиян сообщают в полицию о нарушениях

Только 36 процентов россиян обращаются к полицейским, если видят нарушение закона. Примерно столько же людей вообще не вмешиваются. Им страшно за свою жизнь, или они боятся, что в итоге останутся крайними, выяснили журналисты в ходе опроса.

Ветеран Московского уголовного розыска Алексей Лобарев назвал одной из основных причин отсутствие обратной связи. Граждане, которые звонят в полицию, должны получать ответ, что по их информации проведена работа.

