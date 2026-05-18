"Московский патруль": задержан один из кураторов убийства на Строгинском бульваре

В Москве задержали одного из предполагаемых кураторов преступной схемы телефонных мошенников, связанной с убийством предпринимательницы на Строгинском бульваре. По версии следствия, именно кураторы через мессенджеры координировали действия исполнителей, которые вскрывали сейф в квартире женщины. Когда хозяйка застала злоумышленника, ее избили до смерти.

