01 июля, 21:30Происшествия
"Безопасный город": семь человек спасли на водоемах Москвы за 2 дня
Семь человек спасли на столичных водоемах за последние два дня. Причина – купание в неположенных местах и тепловой удар.
Также от жары могут пострадать животные, оставленные хозяевами в автомобилях. При высокой температуре на улице салон авто может нагреться до 60 градусов. Открытые окна и миска с водой не помогут питомцу избежать теплового удара, предупредили эксперты.
Подробнее – в программе "Безопасный город".