"Безопасный город": семь человек спасли на водоемах Москвы за 2 дня

Семь человек спасли на столичных водоемах за последние два дня. Причина – купание в неположенных местах и тепловой удар.

Также от жары могут пострадать животные, оставленные хозяевами в автомобилях. При высокой температуре на улице салон авто может нагреться до 60 градусов. Открытые окна и миска с водой не помогут питомцу избежать теплового удара, предупредили эксперты.

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