"Деньги 24": микросхемы занимают до 40% стоимости бюджетных смартфонов

Рост стоимости микросхем усиливает давление на мировой рынок смартфонов и снижает спрос на новые устройства. В бюджетных моделях электронные компоненты уже занимают около 40% общей стоимости.

При этом в России подорожание комплектующих пока не привело к резкому росту цен на смартфоны. Как отметил экономический обозреватель Евгений Беляков, на конечную стоимость техники влияет не только цена производства, но и покупательский спрос.

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