"Московский патруль": бойцы ОМОН провели учебно-тренировочные спуски на Москве-реке

Бойцы ОМОН провели учебно-тренировочные спуски на транспорте Росгвардии на Москве-реке. По сценарию они штурмом брали базы вооруженных бандитов.

Бойцы на катере-амфибии в полном обмундировании подплыли к судну с предполагаемыми вооруженными преступниками. Затем бесшумно спустились под воду и атаковали злоумышленников, тем самым предотвратив возможное преступление.

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