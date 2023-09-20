20 сентября, 21:30Безопасность
"Московский патруль": бойцы ОМОН провели учебно-тренировочные спуски на Москве-реке
Бойцы ОМОН провели учебно-тренировочные спуски на транспорте Росгвардии на Москве-реке. По сценарию они штурмом брали базы вооруженных бандитов.
Бойцы на катере-амфибии в полном обмундировании подплыли к судну с предполагаемыми вооруженными преступниками. Затем бесшумно спустились под воду и атаковали злоумышленников, тем самым предотвратив возможное преступление.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль