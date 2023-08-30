Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 17:30

Безопасность

Шойгу потребовал от концерна "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу

Шойгу потребовал от концерна "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу

Росгвардейцы провели учения в Доме детского творчества на Таганке

Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ в акватории Черного моря

"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС

В ГД предложили разрешить пожарным таранить мешающие проезду автомобили

В МЧС заявили, что все московские школы соответствуют требованиям пожарной безопасности

Новости часа: Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

ГИБДД проведет рейд "Снова в школу" на дорогах Москвы до 8 сентября

Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

"Деньги 24": в РФ увеличилась активность телефонных мошенников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от концерна "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу. В частности, речь идет о выпуске современных радиолокационных станций. Такое требование Шойгу озвучил в ходе рабочего визита на одно из предприятий концерна.

Также гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о выпуске новейших средств разведки огневых позиций и наращивании темпов производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика