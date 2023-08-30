Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от концерна "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу. В частности, речь идет о выпуске современных радиолокационных станций. Такое требование Шойгу озвучил в ходе рабочего визита на одно из предприятий концерна.

Также гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о выпуске новейших средств разведки огневых позиций и наращивании темпов производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.