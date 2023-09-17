Российский разведчик рассказал о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск рассказал, как российским военнослужащим удается остаться незамеченными, когда противник посылает дроны-камикадзе недалеко от Артемовска.

"Летит коптер противника, начиненный боеприпасом, люди на позициях пытаются сбить, чтобы коптер в них не попал, отбить желание у противника лететь дальше. За сегодня это 12-й по счету", – передает РИА Новости его слова.

Военнослужащий объяснил, что такие дроны, как правило, летают наугад. Он уточнил, что их целью могут быть автомобили или боевая техника, однако сейчас их стали запускать для обнаружения группы пехоты.

В свою очередь, бойцы российской армии перемещаются небольшими группами, "чтобы исключить поражения себя этими дронами, потому что жизнь бойца превыше всего", подчеркнул разведчик.

Однако автомобили являются удобной целью, поскольку их легко различить на местности, добавил он. При этом дроны FPV достаточно шумные, что позволяет заранее предугадать их появление, отметил военнослужащий.

Ранее российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, два пункта управления и склад боеприпасов.

Радиолокационную станцию обнаружения поразили в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман ДНР поразили два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.



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