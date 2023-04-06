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Безопасность

Масштабные учения МЧС начались в Мурманске

Масштабные учения МЧС начались в Мурманске

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Масштабные учения МЧС начались в Мурманске. Спасатели отработали тушение пожара на атомном ледоходе.

По легенде, на борту атомного ледокола "Советский союз" вспыхнул пожар и возникла угроза радиационного заражения. Для ликвидации условного ЧП использовали не менее семи единиц техники и даже вертолет.

Крупномасштабные учения "Безопасная Арктика" будут проходит в течение двух дней на территории девяти регионов России – от Карелии до Чукотки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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