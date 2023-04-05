Бирюков сообщил о подготовке Москвы к сезону пожаров

Столица готовится к сезону пожаров, сообщил заммэра Петр Бирюков. Для этого создадут сводную группировку из шести тысяч человек и задействуют больше 500 единиц спецтехники. Ранее в городе прошли и специальные учения.

Кроме этого, Сергей Собянин принял оперативное решение – оказать помощь центральным регионам страны. Для этого задействуют дополнительную авиационную группировку, она будет мониторить лесные массивы.

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