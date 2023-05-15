15 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": пожар произошел в мусорном контейнере в Южном Бутове
Пожар произошел возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове. Огонь, начавшийся в мусорном контейнере, был потушен, на месте происшествия ведутся работы по восстановлению.
Все произошло на бульваре Адмирала Ушакова. Очевидцы рассказали, что услышали громкий хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация, сотрудников и посетителей торгового центра начали эвакуировать из здания. Всего на улицу вышли около 120 человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль