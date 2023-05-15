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15 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пожар произошел в мусорном контейнере в Южном Бутове

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Пожар произошел возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове. Огонь, начавшийся в мусорном контейнере, был потушен, на месте происшествия ведутся работы по восстановлению.

Все произошло на бульваре Адмирала Ушакова. Очевидцы рассказали, что услышали громкий хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация, сотрудников и посетителей торгового центра начали эвакуировать из здания. Всего на улицу вышли около 120 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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