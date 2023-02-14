"Московский патруль": иностранца задержали по подозрению в мошенничестве

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14 февраля, 21:30

Происшествия

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Гость российской столицы из Камеруна решил разыграть москвича, а заодно и обогатиться на десятки тысяч долларов. Он продавал нарезанные черные бумажки, выдавая их за купюры.

Фокусы камерунца теперь изучают полицейские. Как выяснилось, вероятный аферист сперва покрыл черной краской настоящие доллары, затем смыл ее, сделав вид, что превращает прямоугольники в банкноты. После житель африканского континента предложил всем кто уверовал в чудо купить у него волшебный порошок, бумагу и самостоятельно наколдовать себе миллионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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