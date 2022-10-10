"Московский патруль": в МО задержан аферист, выдававший себя за сотрудника полиции

В Подмосковье задержали предполагаемого афериста, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Он забирал деньги у пожилых людей, а затем переводил их на банковские счета сообщников.

Злоумышленник хоть и пытается убедить полицейских в том, что он обычный курьер, но отвечать придется по всей строгости закона. Как не стать марионеткой в руках аферистов? И как оперативники разоблачают дистанционных обманщиков? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.