"Московский патруль": в МО задержан участник нападения на врачей в Балашихе

В Подмосковье задержан один из предполагаемых мстителей, который набросился на врачей в Балашихе.

Ранее двое сообщников ворвались в хирургическое отделение, где избили заведующего и двух докторов. При этом угрожали, что убьют медиков. За что мужчины хотели расправиться с сотрудниками больницы? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.