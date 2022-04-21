"Московский патруль": плеснувший в лицо тещи кислоту объяснил свой поступок

Мужчина, который плеснул в лицо теще кислоту, объяснил свой поступок. Он рассказал, что жидкость взял на работе и хотел налить на язык женщине, чтобы та стала немой.

По его словам, сначала она попробовал кислоту на себе, налив немного себе на руку. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

