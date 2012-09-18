"Московский патруль": подготовка к конференции наркополицейских

В Москве сегодня прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 30-й международной конференции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Форум состоится в Москве летом будущего года. В нем примут участие представители 150 стран мира, в том числе президенты России и США.

По словам главы ФСКН Виктора Иванова, для нашей страны проведение конференции очень значимо, ведь Россия и США - одни из немногих стран, где тяжелые наркотики не производят, а привозят из других государств.