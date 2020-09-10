"Московский патруль": женщине предъявили обвинение в хищении драгоценных камней

Бывшая сотрудница крупной добывающей компании предстала перед судом по делу о хищении драгоценных камней на 300 миллионов рублей.

По данным СК, от Елены Канунниковой камни попадали к вероятному посреднику Владимиру Табидзе. Тот, в свою очередь, якобы передавал бриллианты официально безработному Владимиру Гординскому. Он, предположительно, отвечал за сбыт. Все трое свою вину не признали. Об этом – в программе "Московский патруль".

