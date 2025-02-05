05 февраля, 13:45Культура
"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе
Команда проекта "Сити" составила подборку главных концертов этой недели.
С сольным концертом выступит певец Сосо Павлиашвили. Он исполнит свои главные хиты и новые треки.
Также в Москве пройдет шоу группы "Король и Шут". Симфонический оркестр и вокалисты будут выступать в гриме и костюмах. На сцене обещают светомузыку и акробатические номера.
Еще один концерт, который стоит посетить, – выступление певицы Линды. Она представит обновленное звучание последнего вышедшего альбома "ДНК Мира" 2020 года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.