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31 января, 13:45

Культура

"Сити": подборка спектаклей, посвященных культуре Китая

"Сити": подборка спектаклей, посвященных культуре Китая

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Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, которые помогут лучше понять культуру Китая.

В Государственном Театре Наций продолжаются премьерные показы спектакля "Я не убивала своего мужа". Это история о том, как закон об ограничении рождаемости повлиял на жизнь одной семьи в Китае.

В театре Et Cetera проходит спектакль "Чайная". В центре сюжета – завсегдатаи чайной "Юйтай", чьи истории жизни демонстрируют социокультурные установки жителей Поднебесной, затрагивая сразу три исторические эпохи.

В Театре Терезы Дуровой представили спектакль для всей семьи "Три лотоса". В постановке рассказывается о волшебном цветке, способном угадывать и исполнять желания. Зритель может поразмышлять на темы порока и благочестия, справедливости и самообольщения, величия и забвения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Сити
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