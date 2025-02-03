"Сити": какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" подготовила подборку мероприятий, которые нельзя пропустить в Москве. Например, в северном розарии на ВДНХ открыта фотовыставка "Мечты о льде и снеге: путешествие по Китаю". Экспозиция включает снимки заснеженных пейзажей и традиционных китайских костюмов.

Кроме того, 6 февраля на катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес". Все посетители смогут получить предсказание на Новый год и принять участие в лотерее.

В галерее Vladey Space до 7 марта проходит выставка Павла Пепперштейна "Я могу нарисовать рыбака". Экспозиция посвящена его детским воспоминаниям и насыщена произведениями, которые художник создал за 50 лет.

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