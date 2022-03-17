"The City": что слушать и читать в выходные

15:00
После 9 лет молчания бельгийский рэпер Stromae выпустил новый альбом – Multitude. Презентацию пластинки в прямом эфире смотрели 7 миллионов человек. Вся дюжина треков – это попытка певца ответить на вопрос, что с ним творилось все эти годы.
Несколько лет назад, собираясь в турне по Африке, он стал принимать лекарства от малярии, что спровоцировало бессонницу и галлюцинации, а потом привело к нервному срыву и затяжной депрессии. Только осенью прошлого года Stromae выпустил первый сингл, а в феврале дал первый за долгие годы концерт. Почти во всех треках альбома звучат народные мотивы разных стран: реггетон, кумбия и другая экзотика.
Главный редактор The City Евгения Смурыгина советует к прочтению три фанфикшена. Первая книга называется "Супербоги". Ее написал британец Гранд Моррисон. И это история супергероев за 70 лет их существования.
Вторая книга – вовсе и не книга, а скорее грандиозная энциклопедия популярной постсоветской музыки, выпущенной начиная с 1991-го по 2021 год. Содержание этой книги, где каждая глава – это год, включает в голове плеер вне зависимости от того, хочет человек этого или нет.
Последнее произведение – "Все неслучайно" Веры Алентовой. Это автобиография актрисы, у которой недавно был большой юбилей и бенефисный спектакль. Книга оказалась совершенно искренней по отношению к аудитории, где главное это не фильмы.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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