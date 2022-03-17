Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду в четверг

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве в четверг ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха составит до 2 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода в Центральной России и на северо-западе нашей страны будет обуславливаться скандинавским антициклоном, поэтому сохранится солнечная сухая погода, небольшая облачность, осадки исключены", – цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, в столице ожидается северо-восточный ветер, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабый рост и достигнет отметки 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордному значению.

"Погода сегодня миллион на миллион на нашем языке, то есть чистое небо и великолепная видимость", – подчеркнул Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до 9 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 18 марта, ожидается +3...+5 градусов. Метеоролог добавил, что потепление ожидается и в начале следующей недели, кроме того, будет малооблачно.

