Состояние актера Льва Дурова оценивается как тяжелое

Состояние известного актера Льва Дурова, доставленного накануне в Боткинскую больницу с диагнозом "перелом шейки бедра", оценивается как тяжелое, сообщили М24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Состояние Льва Дурова оценивается как тяжелое", - сказала сотрудница пресс-службы.

В настоящее время врачи готовят его к сложной операции. Она состоится в конце недели.

В среду Народный артист СССР Лев Дуров попал в реанимацию. 81-летний актер упал у себя в квартире и получил серьезную травму - перелом шейки бедра. Для пожилых людей такие переломы особенно опасны.

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог Лев Дуров снялся в десятках фильмов, в том числе в таких, как "Я шагаю по Москве", "Большая перемена", "Бумбараш", "Старики-разбойники", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Не бойся, я с тобой", "Весьегонская волчица".

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