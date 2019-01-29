Толкнувший журналистку депутат может получить госнаграду Эстонии

Депутат Верховной рады Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, получит госнаграду Эстонии. Об этом сообщает Sputnik Эстония.
Отмечается, что в канун 101-й годовщины декларации независимости Эстонии президент страны Керсти Кальюлайд утвердила список политиков, общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры и науки, которым вручат государственные награды. В этом перечне есть и имя украинского депутата Березы. Он получит "Крест Маарьямаа IV степени" за то, что является "сторонником Эстонии на Украине".
К госнаградам Эстонии также представлены генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава финского МИД Тимо Сойни, командующий сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти.
24 января в ПАСЕ Береза не подпустил журналистку Ольгу Скабееву к спикеру Рады Ирине Геращенко, помешав ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Инцидент получил широкую огласку. Российский сенатор Игорь Морозов даже вызвал украинского депутата на дуэль.
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