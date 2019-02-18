Самый тяжелый китаец похудел почти на 150 кг

Житель Китая Ван Хаонань, считавшийся самым тяжелым гражданином страны, похудел на 142 килограмма. Он добился этого результата всего за полгода, сообщает РИА Новости.
В мае 2018 года медицинский университет в провинции Шаньдун запустил акцию "Найти первого толстяка". Учреждение пообещало бесплатное лечение трем пациентам с самым большим весом. Одним из них стал 19-летний Хаонань, который на тот момент весил 334 килограмма.
Мужчина перенес операцию по уменьшению желудка, после чего его состояние резко улучшилось. В феврале текущего года Хаонань прошел медобследование, которое показало, что он похудел на 142 килограмма. Кроме того, мужчина вырос на два сантиметра, а его нога уменьшилась на четыре размера.
Сам Хаонань рассказал, что добился столь впечатляющего результата благодаря тренировкам и контролю за питанием.
Ранее специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности, вызванной неправильным питанием. По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Самый высокий показатель смертности из-за вредных привычек зафиксировали в Узбекистане. Также в десятку вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.
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