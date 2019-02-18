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11:17

Самый тяжелый китаец похудел почти на 150 кг

за рубежом

11:17

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Фото: depositphotos/tortoon

Житель Китая Ван Хаонань, считавшийся самым тяжелым гражданином страны, похудел на 142 килограмма. Он добился этого результата всего за полгода, сообщает РИА Новости.

В мае 2018 года медицинский университет в провинции Шаньдун запустил акцию "Найти первого толстяка". Учреждение пообещало бесплатное лечение трем пациентам с самым большим весом. Одним из них стал 19-летний Хаонань, который на тот момент весил 334 килограмма.

Мужчина перенес операцию по уменьшению желудка, после чего его состояние резко улучшилось. В феврале текущего года Хаонань прошел медобследование, которое показало, что он похудел на 142 килограмма. Кроме того, мужчина вырос на два сантиметра, а его нога уменьшилась на четыре размера.

Сам Хаонань рассказал, что добился столь впечатляющего результата благодаря тренировкам и контролю за питанием.

Ранее специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности, вызванной неправильным питанием. По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Самый высокий показатель смертности из-за вредных привычек зафиксировали в Узбекистане. Также в десятку вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.

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