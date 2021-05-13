У некоторых представителей США выявили повреждения мозга – СМИ

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Более 130 американских дипломатов и военных столкнулись с проблемами, связанными с повреждением мозга. Об этом пишет газета New York Times.

Сначала стало известно о 60 случаях таких проблем – в Китае и на Кубе. Сейчас же подобные случаи зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии.

По данным зарубежных издательств, повреждения варьируются от легких головных болей до навязчивых мыслей о самоубийстве.

Известно, что аналогичная ситуация возникала около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев, однако они столкнулись с трудностями из-за защиты данных об их здоровье.

На данный момент совет национальной безопасности собирает данные для выявления возможной закономерности повреждений.

Более того, ЦРУ организовало спецподразделение, собирающее информацию о новых инцидентах.

Ранее врач рассказал, когда при головной боли следует обратиться к специалисту. По его словам, это нужно сделать, если боль возникает при кашле или изменении положения тела. Это может быть признаком опухоли или аневризмы сосудов головного мозга.