У некоторых представителей США выявили повреждения мозга – СМИ

12:30
Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova
Более 130 американских дипломатов и военных столкнулись с проблемами, связанными с повреждением мозга. Об этом пишет газета New York Times.
Сначала стало известно о 60 случаях таких проблем – в Китае и на Кубе. Сейчас же подобные случаи зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии.
По данным зарубежных издательств, повреждения варьируются от легких головных болей до навязчивых мыслей о самоубийстве.
Известно, что аналогичная ситуация возникала около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев, однако они столкнулись с трудностями из-за защиты данных об их здоровье.
На данный момент совет национальной безопасности собирает данные для выявления возможной закономерности повреждений.
Более того, ЦРУ организовало спецподразделение, собирающее информацию о новых инцидентах.
Ранее врач рассказал, когда при головной боли следует обратиться к специалисту. По его словам, это нужно сделать, если боль возникает при кашле или изменении положения тела. Это может быть признаком опухоли или аневризмы сосудов головного мозга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: