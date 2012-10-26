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26 октября 2012, 14:31

Новости культурного мира

178 лет назад родился главный меценат Пушкинского музея

178 лет назад родился русский меценат Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Он известен тем, что подарил России Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (в то время Музей изящных искусств имени Александра III), пожертвовав на его строительство 1 миллион 800 тысяч рублей. На момент открытия музей оценивали почти в три миллиона.

Напомним, что в этом году Пушкинский музей отметил 100-летний юбилей со дня основания.

юбилеи пожертвования меценатство ГМИИ им. А. С. Пушкина
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