178 лет назад родился главный меценат Пушкинского музея

178 лет назад родился русский меценат Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Он известен тем, что подарил России Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (в то время Музей изящных искусств имени Александра III), пожертвовав на его строительство 1 миллион 800 тысяч рублей. На момент открытия музей оценивали почти в три миллиона.

Напомним, что в этом году Пушкинский музей отметил 100-летний юбилей со дня основания.