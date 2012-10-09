От участия в выборах в Химках отказались сразу три кандидата

Бывший член партии "Яблоко", кандидат в мэры подмосковных Химок Игорь Белоусов во вторник снял свою кандидатуру с выборов.

"Представитель партии "Новая Россия", бывший "яблочник" Белоусов написал заявление о снятии своей кандидатуры на выборах в Химках", - сказал "Интерфаксу" председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Во вторник, 09 октября, свои кандидатуры с выборов также сняли эсер Александр Романович и представитель партии "Города России" Юрий Бабак.

Напомним, выборы в Химках состоятся в это воскресенье, 14 октября. Для участия в выборах на пост главы официально зарегистрированы 13 человек.

Среди них и.о. мэра города Олег Шахов, уже получивший поддержку губернатора Сергея Шойгу, эколог Евгения Чирикова, глава партии "Альянс Зеленых — Народная партия" Олег Митволь, депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров и рок-музыкант Сергей Троицкий.

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