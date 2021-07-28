Песков прокомментировал отношения России и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль с сожалением констатируют, что США являются не партнерами, а оппонентами России.
"Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению. Хотя президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений", – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, тот факт, что РФ и США перешли от "пикирования" к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим "пикированием", является отрадным.
Ранее депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.
Парламентарий также вспомнил о заявлении экс-президента США Барака Обамы о якобы разорванной в клочья российской экономике и отметил, что РФ осуществила сильный скачок в сельском хозяйстве и промышленности.
Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Президент США также заявил об угрозе военного конфликта из-за кибератак со стороны РФ.
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