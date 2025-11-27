Форма поиска по сайту

27 ноября, 18:39

Политика

Путин заявил, что перестал ездить на саммиты G8 до начала событий на Украине

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин, говоря про возможное возвращение России к G8, заявил, что перестал ездить на саммиты этого объединения еще до начала "трагических событий" на Украине.

"Вы не заметили? Поэтому когда нам (России. – Прим. ред.) после начала событий на Украине сказали – "мы вас там (в G8. – Прим. ред.) не ждем"... Ну и слава Богу", – заявил глава государства по итогам визита в Киргизию.

Он также вспомнил, что впервые не поехал на саммит G8 в 2012 году, когда формировалось правительство после избрания президента. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов и открыта для взаимодействия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8. По мнению Трампа, если бы Москва осталась в составе объединения, "смертоносная война" бы не началась.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с Трампом в том, что исключение РФ из G8 было ошибкой. Тем не менее он указал, что в настоящее время "восьмерка" потеряла свое прикладное значение для Москвы. Представитель Кремля также указал, что G7 выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно".

