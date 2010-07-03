Путин назвал причину своего погружения под воду

Владимир Путин рассказал, что спускается под воду и поднимается в небо, чтобы лучше понять цену труда российских граждан, работающих в таких условиях, передает РИА Новости.
"Наши люди везде работают – и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", – сказал глава государства.
Ранее президент погрузился в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы ВОВ. Глава государства принял участие в установке мемориальной доски с именами командира и членов экипажа. Она появилась на корпусе судна.
Президент также ознакомился с картой Балтийского моря, на которой отмечены места гибели других подводных лодок.
После погружения президент отметил, что у него остались яркие впечатления, но скорее, от объекта, который он увидел. Он уточнил, что не управлял батискафом во время погружения.
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