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В России увеличат пособия по безработице и упростят условия признания гражданина безработным. Соответствующий законопроект разработало министерство труда и соцзащиты, сообщает "Интерфакс".

Также документ затронет условия назначения выплат и сроков выплат. "В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", – отметили в министерстве.

Ранее глава Счетной палаты России Татьяна Голикова раскритиковала размеры пособия по безработице в РФ и порядок его выплаты. По словам Голиковой, минимальный размер пособия в РФ составляет всего 850 рублей, а максимальный – 4 900 рублей, что менее 50% от МРОТ.

По мнению главы Счетной палаты, сложный порядок получения пособия приводит к тому, что регистрируемая безработица значительно меньше реальной. Регистрируется лишь каждый пятый безработный – 0,8 миллиона из 4 миллионов человек.

Дмитрий Медведев назвал проблемой для России высокую неформальную занятость. По словам премьера, это особенно актуально для Северо-Кавказского федерального округа.

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