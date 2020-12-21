Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" элементом гибридной войны

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" одним из элементов гибридной войны, сообщает ТАСС.
Таким образом он согласился с мнением российского бизнесмена Олега Дерипаски.
"Это действительно разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что санкции – это война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что осталось достроить около 165 километров газопровода "Северный поток – 2".
Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода является абсолютно выгодным проектом для Европы и Германии.
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