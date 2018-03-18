Борис Титов проголосовал в Абрау-Дюрсо на выборах президента России

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Кандидат в президенты России от Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал на выборах в селе Абрау- Дюрсо в Краснодарском крае.

На избирательном участке он появился со всей семьей – всего восемь человек. Титов заявил, что они проголосуют все вместе. Он призвал россиян принять участие в выборах.

"Страна меняется. Она должна быть эффективной, живой... Это слишком важный день, чтобы сидеть дома", – цитирует его ТАСС. На улице возле участка играет громкая музыка, и Титов решил станцевать.

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов прикреплен к этому участку по месту прописки. В феврале 2018 года он рассказал о планах прописаться в Новороссийске, в поселке Абрау-Дюрсо, чтобы платить там налоги.

Свои голоса также уже отдали Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Григорий Явлинский.