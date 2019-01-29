Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:07

Прощание с профессором журфака МГУ Тертычным пройдет 30 января

утраты

16:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Факультет журналистики МГУ

Церемония прощания с профессором факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Александром Тертычным пройдет 30 января в храме Рождества Христова по адресу: Ленинградское шоссе, дом 354/1, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу факультета.

Отпевание начнется в 11:00, после запланирована церемония прощания. Тертычный будет похоронен на Перепечинском кладбище.

Профессор журфака МГУ скончался 28 января на 75-м году жизни.

Тертычный родился в Курске в 1944 году. В 1973 году он окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Среди научных и учебно-методических публикаций Тертычного особо выделяют учебники "Аналитическая журналистика", "Жанры периодической печати" и "Расследовательская журналистика".

утраты

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика