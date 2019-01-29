Прощание с профессором журфака МГУ Тертычным пройдет 30 января

Церемония прощания с профессором факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Александром Тертычным пройдет 30 января в храме Рождества Христова по адресу: Ленинградское шоссе, дом 354/1, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу факультета.
Отпевание начнется в 11:00, после запланирована церемония прощания. Тертычный будет похоронен на Перепечинском кладбище.
Профессор журфака МГУ скончался 28 января на 75-м году жизни.
Тертычный родился в Курске в 1944 году. В 1973 году он окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Среди научных и учебно-методических публикаций Тертычного особо выделяют учебники "Аналитическая журналистика", "Жанры периодической печати" и "Расследовательская журналистика".
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