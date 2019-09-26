Умер летчик-космонавт Геннадий Манаков

Летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев.
"Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!" – написал Сураев.
Герой Советского Союза Геннадий Манаков известен тем, что совершил два космических полета на орбитальной станции "Мир". Прощание и похороны космонавта пройдут 28 сентября, уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Место станет известно позже.
22 сентября Германский центр авиации и космонавтики сообщил о кончине первого немецкого космонавта Зигмунда Йена. Ему было 82 года. В 1978 году Йен совершил полет вместе с Валерием Быковским на орбитальную станцию Салют-6. Первый и единственный летчик-космонавт ГДР, он удостоился звания Героя ГДР и СССР.
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