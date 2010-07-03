В возрасте 82 лет умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Об этом сообщил Германский центр авиации и космонавтики.
В 1978 году Йен совершил полет вместе с Валерием Быковским на орбитальную станцию Салют-6. Полет продолжался больше недели. Космонавты летели на корабле Союз-29.
Йен был первым и единственным летчиком-космонавтом ГДР. У него было звание Героя ГДР и СССР.
В 1978 году Йену было присвоено звание полковника, 1986 году получил звание генерал-майора ВВС ГДР.
В 1990 году Йен был уволен из рядов Национальной народной армии ГДР. После объединения Германии в 1990-1993 годах космонавт был представителем немецкого космического агентства и Европейского космического агентства в Москве.
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