Похороны скульптора Николая Никогосяна пройдут в Ереване

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Скульптора Николая Никогосяна, скончавшегося 10 августа в Москве на 100-м году жизни, похоронят в Ереване, сообщает Агентство "Москва".

Отпевание пройдет 16 августа в Большом армянском храме на Олимпийском проспекте. Начало – в 11:30.

Николай Никогосян – народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств. Самые известные работы скульптура – архитектурный ансамбль на фасаде высотки на Кудринской площади в столице, скульптуры во Дворце науки и культуры в Варшаве и памятник Микаэлу Налбандяну в Ереване.