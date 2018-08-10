Скульптор Николай Никогосян скончался в Москве в возрасте 99 лет

Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов

Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян скончался в столице в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Российской академии художеств.

"10 августа на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян", – рассказали в академии. Там добавили, что о времени и месте похорон известят дополнительно.

Самые известные работы скульптура – архитектурный ансамбль на фасаде высотки на Кудринской площади в столице, скульптуры во Дворце науки и культуры в Варшаве и памятник Микаэлу Налбандяну в Ереване.

Также он создал надгробия режиссеру Всеволоду Пудовкину, композитору Вано Мурадели, поэту Самуилу Маршаку и другим.