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Общество

10 августа 2018, 17:52

Скульптор Николай Никогосян скончался в Москве в возрасте 99 лет

общество дети

Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов

Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян скончался в столице в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Российской академии художеств.

"10 августа на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян", – рассказали в академии. Там добавили, что о времени и месте похорон известят дополнительно.

Самые известные работы скульптура – архитектурный ансамбль на фасаде высотки на Кудринской площади в столице, скульптуры во Дворце науки и культуры в Варшаве и памятник Микаэлу Налбандяну в Ереване.

Также он создал надгробия режиссеру Всеволоду Пудовкину, композитору Вано Мурадели, поэту Самуилу Маршаку и другим.

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