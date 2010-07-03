Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни.
"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", – написал мэр Флоренции Дарио Нарделла в микроблоге в Twitter.
Он скончался после продолжительной болезни. Похоронят режиссера на кладбище Porte Sante во Флоренции.
Франко Дзеффирелли родился в 1923 года во Флоренции. В 1941 году окончил Академию изящных искусств, позднее поступил во Флорентийский университет, где изучал архитектуру.
С конца 1940-х годов как ассистент сотрудничал с итальянским режиссером театра и кино Лукино Висконти. В 1950-х годах Дзеффирелли начал осуществлять собственные театральные проекты. Большой успех принесла постановка оперы "Итальянка в Алжире" Джоакино Россини в 1953 году.
Всемирную известность принесли он получил благодаря кинолентам. В качестве кинорежиссера Дзеффирелли дебютировал в 1957 году, когда на экраны вышла комедия "Кемпинг". Признание критиков и зрителей получил фильм "Укрощение строптивой" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. В картине играли Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Работу номинировали в категории "Лучший фильм" на премию "Золотой глобус". Всего фильмография Дзеффирелли насчитывает около фильмов.
Его дважды номинировали на "Оскар". Режиссер получил также премию Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), пять раз становился лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло".
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