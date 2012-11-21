Московские снегосплавные пункты приведены в боевую готовность

Мосводоканал подготовил к зиме 35 снегосплавных пунктов, способных перерабатывать более 140 тысяч кубометров снега в сутки. На каждом из пунктов завершен ремонт технологического оборудования, приведены в порядок шумозащитные экраны и ограждения пунктов.

Таким образом, все снегосплавные пункты столицы приведены в боевую готовность. Также специалисты Мосводоканала определили около 220 мест для подключения мобильных снеготаялок, сообщается на сайте предприятия.

Отметим, до 2000 года убираемый с улиц снег в основном складировали на свободных площадях, где он оставался до таяния весной. Там, где не было свободного места, снег сбрасывался в московские реки. Первые стационарные снегосплавы появились в Москве в 2001 году. В результате их работы прекратился сброс снежной массы в водоемы города, что значительно улучшило экологическую ситуацию.

Особенностью столичных снегосплавных пунктов является полная очистка воды, образовавшейся после таяния снега. Вода по коллекторам поступает на канализационные очистные сооружения, а извлеченный мусор отправляется на специальные полигоны. Дополнительных затрат энергии при этом не требуется, электричество нужно лишь для обеспечения работы дробилок и насосов.

Напомним, в этом году снег выпал в столице 28 октября. В тот день снегосплавные пункты утилизировали более 15 тысяч кубометров снега. Всего за последние 10 лет работы снегосплавные пункты Мосводоканала приняли и утилизировали более 120 миллионов кубометров снежной массы.