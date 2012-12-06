В Нальчике убит журналист ВГТРК

СК расследует уголовное дело по факту убийства журналиста ВГТРК Казбека Геккиева в Нальчике. Вечером 5 декабря у дома по улице Кирова неизвестный выстрелил в голову журналиста - мужчина скончался на месте.

Основной версией следствия стала связь с профессиональной деятельностью Геккива. Это преступление также связывают с угрозами в адрес других журналистов, рассказывающих о результатах борьбы с бандитскими подпольями на территории Кабардино-Балкарии.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, перед убийством подозреваемые убедились, что Геккиев является журналистом и ведущим одной из новостных программ.

В него было произведено 3 выстрела, на месте происшествия обнаружены гильзы диаметром 9 миллиметров. По результатам баллистической экспертизы, выстрелы в Геккиеа были произведены из переделанного оружия неустановленного типа.