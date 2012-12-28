Новая гостиница появится в центре "Москва-Сити"

В центральной части делового центра "Москва-Сити" завершается строительство многофункционального рекреационного комплекса с зимним садом и гостиницей. Общая площадь комплекса составит 55,7 тысяч квадратных метров.

"В здании переменной этажности (10 - 12 этажей) разместится рекреационный центр площадью 23,2 тыс. кв. м и гостиница класса 4 звезды площадью 27,9 тыс. кв. м, рассчитанная на 362 номера. Проектом также предусмотрена подземная автостоянка на 255 машино-мест", – сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время завершается сооружение купола комплекса, а также фасадные и отделочные работы.