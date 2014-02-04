Иностранным туристам в Дубае придется платить налог за ночи в отеле

Власти эмирата Дубай, входящего в состав ОАЭ, с 31 марта намерены взимать налог с туристов за ночи, проведенные в отеле.

Как сообщает во вторник телеканал "Москва 24", собранные деньги планируют направить на продвижение Дубая на международном туристическом рынке. Из этих же сумм частично профинансируют международную выставку Expo-2020 в Дубае.

Туристический налог будут взимать за проживание во всех отелях, гостиницах, апартаментах, гостевых домах и домах отдыха. Плата будет варьироваться от семи до 20 дирхамов ОАЭ (примерно 70 и 190 рублей соответственно).

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