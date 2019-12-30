Эстафету новогодних подарков запустят в павильоне МЦД у Киевского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала 2 января запустят эстафету новогодних подарков, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках акции любой желающий может получить подарок и оставить свой для совершенно случайного нового участника эстафеты.

"Схема очень проста. Первый подарок был подготовлен павильоном МЦД – это переносной аккумулятор для гаджетов в виде поезда "Иволга". Человек, который его заберет, должен оставить что-то взамен для следующего участника", – говорится в сообщении.

"Эстафета подарков" продлится по 8 января. До этого времени в демонстрационном павильоне МЦД будут проводить экскурсии и увлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на медиафасаде демонстрационного павильона МЦД появилась новогодняя интерактивная открытка. Оформлена она в новогодней стилистике городского транспорта.

На открытке длиной 26 метров и высотой 5 метров изображены разные виды транспорта и цифры наступающего года – 2020.

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров открыли в Москве 21 декабря 2018 года. Здание, расположенное на площади Киевского вокзала, призвано рассказать о новом виде московского общественного транспорта.

В конце ноября сообщалось, что павильон с момента его открытия посетили свыше 175 тысяч человек. А с момента запуска движения по МЦД демонстрационный павильон посетили более пяти тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

