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Общество

17:01

Новогодняя интерактивная открытка украсила медиафасад павильона МЦД

транспорт общество праздники МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодняя интерактивная открытка появилась на медиафасаде демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Открытка длиной 26 метров и высотой 5 метров оформлена в новогодней стилистике городского транспорта. На ней изображены разные виды транспорта и цифры наступающего года – 2020.

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров открыли в Москве 21 декабря 2018 года. Здание, расположенное на площади Киевского вокзала, призвано рассказать о новом виде московского общественного транспорта.

Главный экспонат павильона – полноформатная модель поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и проехать по первым диаметрам с помощью очков виртуальной реальности.

В конце ноября сообщалось, что павильон с момента его открытия посетило свыше 175 тысяч человек. А с момента запуска движения по МЦД демонстрационный павильон посетило более пяти тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

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