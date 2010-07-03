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Движение поездов возобновлено на станции Подольск Курского направления МЖД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Железнодорожники прилагают все силы, чтобы скорее ввести направление в график. Отмечается, что еще возможны задержки электричек диаметральных маршрутов, которые курсируют на Курско-Рижском направлении.

Ранее сообщалось, что движение поездов задерживается на Курском направлении МЖД. Сбой произошел по техническим причинам.