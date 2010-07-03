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Город

09:02

Движение на двух МЦД ввели в график после сбоя

транспорт МЦД город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения сразу на двух Московских центральных диаметрах были увеличены утром 29 ноября из-за подозрений на неисправность составов, сообщает пресс-служба Центральной ППК в Twitter.

Поезда следовали с задержками на МЦД-1 и МЦД-2 в сторону Москвы. В ЦППК пояснили, что того требуют правила.

"При малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", – говорится в сообщении.

Позже интервал движения оперативно восстановили. Скоплений пассажиров на станциях нет. Поезда на МЦД следуют по графику.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" – 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" – 80 километров.

На диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

Ранее Сергей Собянин заявил, что третью линию МЦД от Зеленограда до Раменского (МЦД-3) могут запустить через два-три года. Ветка пройдет мимо Ленинградского вокзала.

МЦД-3 планируют запустить через 2-3 года

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