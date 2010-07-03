Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

В Домодедове семь рейсов отложили и семь перенесли, передает сервис "Яндекс.Расписания".

В свою очередь в Шереметьеве задерживаются пять рейсов, а во Внукове – три, еще один отменен.

28 апреля следовавший из Москвы в Париж самолет совершил посадку в Калуге.