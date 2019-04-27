Самолет "Аэрофлота" из-за ЧП на борту развернулся в небе

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Москва – Волгоград, развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт отправления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Flightradar 24.

По данным издания, спустя 25 минут после взлета из аэропорта Шереметьево лайнер развернулся, сбросил высоту до трех тысяч метров и развернулся в сторону столицы. Пока причины инцидента не сообщаются. Рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100.

Лайнер уже совершил посадку. На борту находились 85 человек. По предварительной информации, поступил сигнал о разгерметизации.